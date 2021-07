Tokyo 2020, nuovo caso di Covid-19 nella Repubblica Ceca: è la quinta positività (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ombra del Covid-19 continua pericolosamente ad aleggiare sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020. nella delegazione della Repubblica Ceca, infatti, è stato rilevato un quinto caso di positività al virus. A rivelarlo è la giocatrice di beach volley Marketa Nausch Slukova all’agenzia Sport Invest dopo essere stata costretta al ritiro: “E’ terribilmente deludente”. “La situazione e’ grave ma, da quando e’ sorto il problema, abbiamo fatto del nostro meglio per fermare il contagio”, ha assicurato il capo della delegazione Ceca, Martin Doktor. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) L’ombra del-19 continua pericolosamente ad aleggiare sui Giochi Olimpici didelegazione della, infatti, è stato rilevato un quintodial virus. A rivelarlo è la giocatrice di beach volley Marketa Nausch Slukova all’agenzia Sport Invest dopo essere stata costretta al ritiro: “E’ terribilmente deludente”. “La situazione e’ grave ma, da quando e’ sorto il problema, abbiamo fatto del nostro meglio per fermare il contagio”, ha assicurato il capo della delegazione, Martin Doktor. ...

