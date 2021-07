Tokyo 2020, Malagò: “Pellegrini? La sua sfida è leggendaria” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del Coni ha presenziato all’inaugurazione di Casa Italia Manca solo un giorno all’inizio dei Giochi di Tokyo e l’avventura italiana e non solo prenderà il via. Intanto oggi, 22 luglio, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha presenziato all’inaugurazione di Casa Italia. “Potremo garantire alla nostra comunità italiana un servizio eccezionale, atlete ed atleti verranno a competizioni finite: ci auguriamo che arrivino più atleti possibili”. “Non conoscevo Casa Italia, l’avevo vista molto tempo fa per un’Assemblea, ma non così personalizzata. Diego Nepi qui è il vero padrone di casa e ancora una volta aver dato fiducia a Diego e alla sua ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente del Coni ha presenziato all’inaugurazione di Casa Italia Manca solo un giorno all’inizio dei Giochi die l’avventura italiana e non solo prenderà il via. Intanto oggi, 22 luglio, il Presidente del CONI, Giovanniha presenziato all’inaugurazione di Casa Italia. “Potremo garantire alla nostra comunità italiana un servizio eccezionale, atlete ed atleti verranno a competizioni finite: ci auguriamo che arrivino più atleti possibili”. “Non conoscevo Casa Italia, l’avevo vista molto tempo fa per un’Assemblea, ma non così personalizzata. Diego Nepi qui è il vero padrone di casa e ancora una volta aver dato fiducia a Diego e alla sua ...

