Tokyo 2020, Malagò: “L’obiettivo è conquistare almeno 8 ori e 30 medaglie totali” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Dobbiamo vincere almeno 8 medaglie d’oro, anche se non sarà facile. E poi dobbiamo superare quota 30 medaglie complessive, questo è complessivamente L’obiettivo che abbiamo prefissato”. Giovanni Malagò ha così delineato le ambizioni del movimento sportivo italiano ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, eccezionalmente di scena durante l’estate 2021. Il presidente del Coni ha rilasciato le dichiarazioni riportate in quel di ‘Casa Italia’, in Giappone appunto, non ponendosi particolari limiti verso le Olimpiadi, ma definendo dei concreti obiettivi. L’Italia approccia ai Giochi ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Dobbiamo vincered’oro, anche se non sarà facile. E poi dobbiamo superare quota 30complessive, questo è complessivamenteche abbiamo prefissato”. Giovanniha così delineato le ambizioni del movimento sportivo italiano ai Giochi Olimpici di, eccezionalmente di scena durante l’estate 2021. Il presidente del Coni ha rilasciato le dichiarazioni riportate in quel di ‘Casa Italia’, in Giappone appunto, non ponendosi particolari limiti verso le Olimpiadi, ma definendo dei concreti obiettivi. L’Italia approccia ai Giochi ...

