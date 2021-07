Tokyo 2020 | l’Imperatore del Giappone elogia il Cio | “Profondo rispetto per i vostri sforzi”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Non è facile organizzare le Olimpiadi in un periodo storico così complicato. Esprimoper i“. CosìdelNaruhito, in occasione dell’incontro tenutosi al Palazzo Imperiale. L’uomo ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale e del suo presidente Thomas Bach. Sarà proprioad aprire ufficialmente i Giochi con la sua presenza alla Cerimonia d’apertura, in programma venerdì 23 luglio. Prima, però, incontrerà la First Lady americana Jill Biden. SportFace.

A ventiquattrore dall'accensione del braciere nello Stadio Olimpico non si sa più chi dirigerà la cerimonia di apertura di Tokyo 2020. Il direttore artistico Kentaro Kobayashi, ex attore comico, è stato cacciato per una battuta sull'Olocausto fatta 23 anni fa e rispuntata fuori oggi dagli archivi televisivi. A poche ore dalla cerimonia d'apertura arriva una nuova tegola per l'organizzazione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il comico giapponese Kentaro Kobayashi, direttore dello show della cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi, è stato accusato di aver in passato scherzato sull'Olocausto.