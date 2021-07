Tokyo 2020, licenziato il direttore della cerimonia d’apertura (Di giovedì 22 luglio 2021) Si tratta di Kentaro Kobayashi Non c’è pace per gli organizzatori di Tokyo 2020. L’ultima notizia riguarda il licenziamento del direttore della cerimonia inaugurale che avrà luogo domani. Kentaro Kobayashi è stato infatti costretto alle dimissioni a casa di una battuta sull’olocausto fatta durante una scenetta comica del 1998. “È venuto alla luce che durante una performance del passato – ha detto ai giornalisti il coordinatore di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto – Kobayashi ha usato un linguaggio che ha deriso un tragico fatto della storia. Il comitato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Si tratta di Kentaro Kobayashi Non c’è pace per gli organizzatori di. L’ultima notizia riguarda il licenziamento delinaugurale che avrà luogo domani. Kentaro Kobayashi è stato infatti costretto alle dimissioni a casa di una battuta sull’olocausto fatta durante una scenetta comica del 1998. “È venuto alla luce che durante una performance del passato – ha detto ai giornalisti il coordinatore diSeiko Hashimoto – Kobayashi ha usato un linguaggio che ha deriso un tragico fattostoria. Il comitato ...

