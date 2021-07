Tokyo 2020, le Olimpiadi più costose di sempre: spesi 23,7 miliardi di euro (Di giovedì 22 luglio 2021) I Giochi di Tokyo 2020 verranno ricordati a lungo perché influenzati dalla pandemia da Covid-19. Tuttavia, un altra caratteristica che le accompagnerà a lungo sarà il fallimento economico. Secondo i dati forniti dal Comitato organizzatore, sono stati spesi ben 12,7 miliardi di euro per l’evento. Alcuni quotidiani locali, però, sottolineano come vadano considerate anche le spese indirette: in questo caso la cifra lievita fino a 23,7 miliardi. Un vero e proprio disastro economico per il paese ospitante, che ha staccato di gran lunga Rio 2016 (16 miliardi), Londra 2012 (17 ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) I Giochi diverranno ricordati a lungo perché influenzati dalla pandemia da Covid-19. Tuttavia, un altra caratteristica che le accompagnerà a lungo sarà il fallimento economico. Secondo i dati forniti dal Comitato organizzatore, sono statiben 12,7diper l’evento. Alcuni quotidiani locali, però, sottolineano come vadano considerate anche le spese indirette: in questo caso la cifra lievita fino a 23,7. Un vero e proprio disastro economico per il paese ospitante, che ha staccato di gran lunga Rio 2016 (16), Londra 2012 (17 ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - DeaDCeLL77 : Tokyo 2020 metri di desolazione. - infoitsport : Nuova figuraccia per Tokyo 2020: cacciato per antisemitismo il direttore dell'inaugurazione -