Tokyo 2020 / LabParlamento, il Cio sbaglia il latino sul motto olimpico (Di giovedì 22 luglio 2021) – Le olimpiadi 2020, che prenderanno il via domani a Tokyo, passeranno certamente alla storia per essere l'edizione della pandemia. Eppure quello dell'emergenza sanitaria rischia di non essere l'unico reale motivo per rendere questa edizione davvero speciale. Ne scrive oggi il quotidiano online LabParlamento il cui testo qui riportiamo. Per ricordare la kermesse a cinque cerchi il Comitato olimpico Internazionale ha deciso, infatti, di modificare, dopo ben 127 anni di utilizzo il motto olimpico, aggiungendo la parola "insieme" – tradotta in latino – al famoso "Citius, ...

