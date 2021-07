Tokyo 2020, la battuta sull'Olocausto che ha scatenato una bufera (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo - Continuano le polemiche e gli scandali a poche ore dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Stavolta ad esserne stato travolto è il direttore dello spettacolo per la cerimonia di apertura, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)- Continuano le polemiche e gli scandali a poche ore dall'inizio delle Olimpiadi di. Stavolta ad esserne stato travolto è il direttore dello spettacolo per la cerimonia di apertura, ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - zaiapresidente : ?? EGONU PORTABANDIERA OLIMPICA! ?????? Non c’è figura migliore di Paola Egonu per portare alla cerimonia di apertura… - RaiSport : #Tokyo: l'#Italia del #softball sconfitta anche dall'#Australia Prossimo impegno per le #azzurre sabato contro il… - infoitsport : Tokyo 2020, quante medaglie vincerà l’Italia? Le stime della società americana Gracenote -