Tokyo 2020 | Hashimoto | “Cerimonia d’apertura sarà un’occasione solenne”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Seiko, presidente di, ha parlato alla vigilia delladi inaugurazione: unache si spera sia più” che un festival. Non ci saranno gli spettatori ad assistere alla sfilata degli atleti che aprirà una rassegna definita come lo strumento di “recupero e ricostruzione” dopo il terremoto e il successivo tsunami del marzo 2011, perlomeno prima che questa dicitura venisse eclissata dall’avvento del Covid. La scorsa settimana è stato annunciato che il tema principale delle cerimonie di apertura e di chiusura è andare ...

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis Sorteggiato il tabellone del doppio femminile, ecco tutti gli accoppiamenti: #Italia purtroppo a… - sportface2016 : #Tokyo2020 Il presidente Seiko #Hashimoto ha parlato alla vigilia della cerimonia d'inaugurazione -

Dopo le Olimpiadi di, la International Swimming League sarà la mia ultima gara, il palcoscenico giusto per dire basta". Con queste parole, pronunciate pochi giorni fa alla conferenza stampa di ...Ventotto medaglie, nono posto nel medagliere. A pochi giorni dal via delle Olimpiadi di, in programma il 23 luglio, ricordiamo i successi degli Azzurri a Rio 2016