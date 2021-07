Tokyo 2020, golf. Migliozzi: “Rappresentare l’Italia è speciale” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Rappresentare l’Italia alle Olimpiadi è qualcosa di speciale. A Tokyo vado per conquistare una medaglia. Questi Giochi, visto il periodo che stiamo vivendo, valgono ancora di più, non vedo l’ora di gareggiare”. Queste le dichiarazioni all’ANSA di Guido Migliozzi, dopo i grandi risultati ottenuti quest’anno, tra cui un quarto posto allo US Open. Ora tutto pronto per l’avventura in Giappone: “Fin da quando ero un amateur – spiega Migliozzi – per me è sempre stato un orgoglio Rappresentare il mio Paese e questo è un appuntamento unico”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “alle Olimpiadi è qualcosa di. Avado per conquistare una medaglia. Questi Giochi, visto il periodo che stiamo vivendo, valgono ancora di più, non vedo l’ora di gareggiare”. Queste le dichiarazioni all’ANSA di Guido, dopo i grandi risultati ottenuti quest’anno, tra cui un quarto posto allo US Open. Ora tutto pronto per l’avventura in Giappone: “Fin da quando ero un amateur – spiega– per me è sempre stato un orgoglioil mio Paese e questo è un appuntamento unico”. SportFace.

