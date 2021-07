Tokyo 2020, ginnastica: Simone Biles è la prima sportiva ad avere un’emoji su Twitter (Di giovedì 22 luglio 2021) Simone Biles è la prima atleta ad avere un’emoji personalizzata su Twitter. A renderlo noto è stato lo stesso social network, che ha voluto omaggiare la campionessa di ginnastica. L’emoji rappresenta una capra che indossa un body ed una medaglia d’oro al collo. Il riferimento è al termine ‘GOAT’, acronimo di Greatest Of All Time, che in inglese vuol dire anche ‘capra’. La sportiva statunitense ha inoltre rivelato che agli inizi era solita competere con un body caratterizzato da una testa di capra con lustrini. Il motivo? Avvicinare i bambini a questo ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021)è laatleta adpersonalizzata su. A renderlo noto è stato lo stesso social network, che ha voluto omaggiare la campionessa di. L’emoji rappresenta una capra che indossa un body ed una medaglia d’oro al collo. Il riferimento è al termine ‘GOAT’, acronimo di Greatest Of All Time, che in inglese vuol dire anche ‘capra’. Lastatunitense ha inoltre rivelato che agli inizi era solita competere con un body caratterizzato da una testa di capra con lustrini. Il motivo? Avvicinare i bambini a questo ...

