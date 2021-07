Tokyo 2020, Fabio Fognini polemico su Berrettini: “La sua rinuncia alle Olimpiadi mi penalizza, aspetto ancora telefonata da lui” (Di giovedì 22 luglio 2021) È polemica tra Fabio Fognini e Matteo Berrettini, con il tennista toscano che non le manda a dire dopo il ritiro di Berrettini dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un problema muscolare: “Non voglio commentare la scelta di Matteo, altrimenti vado abbastanza sul polemico” dice in un intervista a Repubblica. Il dissapore tra le due stelle del tennis pare sia dovuto proprio alla rinuncia del 24enne recente finalista a Wimbledon, e alle conseguenti difficoltà di Fognini di poter giocare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) È polemica trae Matteo, con il tennista toscano che non le manda a dire dopo il ritiro didia causa di un problema muscolare: “Non voglio commentare la scelta di Matteo, altrimenti vado abbastanza sul” dice in un intervista a Repubblica. Il dissapore tra le due stelle del tennis pare sia dovuto proprio alladel 24enne recente finalista a Wimbledon, econseguenti difficoltà didi poter giocare la ...

