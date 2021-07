Tokyo 2020, domani cerimonia: boom contagi covid in città (Di giovedì 22 luglio 2021) Record di contagi di coronavirus oggi a Tokyo, in Giappone. Alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi, si è registrato il numero più alto di nuovi casi covid degli ultimi sei mesi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali parlando di 1.979 positivi nelle ultime 24 ore, il dato più alto da gennaio. Si tratta di un aumento di oltre 600 contagi rispetto alla scorsa settimana e di 147 casi rispetto a ieri. Dei nuovi casi, undici riguardano atleti giunti a Tokyo per partecipare alle Olimpiadi. I Giochi olimpici, rimandati di un anno a causa della pandemia, si svolgeranno per la prima volta senza pubblico e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) Record didi coronavirus oggi a, in Giappone. Alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi, si è registrato il numero più alto di nuovi casidegli ultimi sei mesi. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali parlando di 1.979 positivi nelle ultime 24 ore, il dato più alto da gennaio. Si tratta di un aumento di oltre 600rispetto alla scorsa settimana e di 147 casi rispetto a ieri. Dei nuovi casi, undici riguardano atleti giunti aper partecipare alle Olimpiadi. I Giochi olimpici, rimandati di un anno a causa della pandemia, si svolgeranno per la prima volta senza pubblico e ...

