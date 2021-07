Tokyo 2020, Djokovic: “Senza tifosi sarà diverso, ma le Olimpiadi sono uniche” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Quando gioco sento l’energia del pubblico, negativa o positiva che sia. Possono tifare per me o per il mio avversario, ma, credetemi, questa è una delle principali ragioni per le quali continuo a giocare a tennis ad alto livello da così tanti anni. Perdere un elemento chiave come i tifosi significa vedere tutto in modo differente. Però, in ogni caso, questi rimangono i Giochi Olimpici, un evento unico, e quindi, nonostante le domande che mi sono posto, alla fine ho deciso di venire. Ho fatto bene e ora sono felice, perché l’Olimpiade significa tante cose belle e ora me lo sto godendo; sì, questo è qualcosa di speciale“. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Quando gioco sento l’energia del pubblico, negativa o positiva che sia. Postifare per me o per il mio avversario, ma, credetemi, questa è una delle principali ragioni per le quali continuo a giocare a tennis ad alto livello da così tanti anni. Perdere un elemento chiave come isignifica vedere tutto in modo differente. Però, in ogni caso, questi rimangono i Giochi Olimpici, un evento unico, e quindi, nonostante le domande che miposto, alla fine ho deciso di venire. Ho fatto bene e orafelice, perché l’Olimpiade significa tante cose belle e ora me lo sto godendo; sì, questo è qualcosa di speciale“. ...

