Tokyo 2020, Discovery+ ed Eurosport lanciano campagna per sostenere team rifugiati (Di giovedì 22 luglio 2021) Discovery+ ed Eurosport lanciano una campagna per sostenere la squadra olimpica dei rifugiati del Cio. Le due piattaforme streaming hanno lanciato giovedì 22 luglio la campagna che invita l’intero continente a supportare il team rifugiati a Tokyo 2020, creando un “pubblico di tifosi in casa”. Per farlo sarà sufficiente scrivere dei messaggi sui social media utilizzando l’hastag #refugeeolympicteam, oltre agli adesivi Instagram e le lenti AR di Snapchat dedicati. Tutti i messaggi verranno ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021)edunaperla squadra olimpica deidel Cio. Le due piattaforme streaming hanno lanciato giovedì 22 luglio lache invita l’intero continente a supportare il, creando un “pubblico di tifosi in casa”. Per farlo sarà sufficiente scrivere dei messaggi sui social media utilizzando l’hastag #refugeeolympic, oltre agli adesivi Instagram e le lenti AR di Snapchat dedicati. Tutti i messaggi verranno ...

Advertising

Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - fattoquotidiano : Tokyo 2020, il direttore della cerimonia rimosso dall’incarico alla vigilia delle Olimpiadi: “Fece battute antisemi… - Adnkronos : Positivi al #Covid altri quattro residenti del Villaggio Olimpico, tra cui i due atleti. #Tokyo 2020 - AirForgi1 : RT @riservadilusso: Nei Giochi Olimpici, il calcio è sempre sembrato un intruso. In realtà, le Olimpiadi hanno sempre riservato partite bel… - STnews365 : Tokyo, 54 anni di differenza tra la più giovane e la più anziana. La piccola dei Giochi ha solo 12 anni, la veteran… -