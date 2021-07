Tokyo 2020 | direttore cerimonia scherzava sull’Olocausto | rimosso dall’incarico

(Di giovedì 22 luglio 2021) Era il 1998, Kentaro Kobayashi,delladi apertura delle Olimpiadi diin programma domani, per la sceneggiatura per il suo atto comico scherzò. Per questo è statodal suo incarico, a poche ore dall’inizio di Giochi Olimpici. Il presidente di, Seiko Hashimoto, ha detto ai giornalisti: “Abbiamo appreso che in una performance artistica passata ha usato un linguaggio irrispettoso su un tragico fatto storico“. Le barzellette di Kobayashihanno rapidamente attratto ...

ROMA - Uno sketch contenente battute sull'Olocausto , e risalente al 1998, è costato caro a Kentaro Kobayashi , direttore dello spettacolo per la cerimonia di apertura di, licenziato per questo dal Comitato organizzatore dei Giochi. Seiko Hashimoto, coordinatore dei, ai giornalisti presenti ha spiegato che questo sketch 'è venuto alla luce' e al suo ...