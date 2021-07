Tokyo 2020, calcio: la Costa d’Avorio piega 2-1 l’Arabia Saudita, gol decisivo di Kessie (Di giovedì 22 luglio 2021) La Costa d’Avorio batte 2-1 l’Arabia Saudita nel match valevole per la prima giornata del girone D del torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, grazie ad un autogol di Abdulelah Alamri e alla rete di Franck Kessie. In un primo tempo molto equilibrato gli ivoriano passano in vantaggio al 39? con un’autorete, ma ad un minuti dall’intervallo Salem Al-Dawsari ristabilisce la parità; nella ripresa ci pensa il centrocampista del Milan a togliere le castagne dal fuoco siglando la marcatura che regala il 2-1 alla sua Nazionale olimpica. Nonostante un ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Labatte 2-1nel match valevole per la prima giornata del girone D del torneo didei Giochi Olimpici di, grazie ad un autogol di Abdulelah Alamri e alla rete di Franck. In un primo tempo molto equilibrato gli ivoriano passano in vantaggio al 39? con un’autorete, ma ad un minuti dall’intervallo Salem Al-Dawsari ristabilisce la parità; nella ripresa ci pensa il centrocampista del Milan a togliere le castagne dal fuoco siglando la marcatura che regala il 2-1 alla sua Nazionale olimpica. Nonostante un ...

