Tokyo 2020, beach volley femminile: favorite e outsider, le avversarie dell’Italia (Di giovedì 22 luglio 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia per il torneo femminile di beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia scenderà sulla sabbia giapponese con Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che dopo le vicissitudini degli ultimi anni sono pronte a giocare i loro primi Giochi insieme. Prima esperienza a cinque cerchi per Orsi Toth, che potrà affidarsi alla più esperta Menegatti, olimpica già a Londra 2012 e Rio 2016. Le due classe ’90 vogliono giocarsi tutte le carte in un torneo che non vede una vera favorita. Tokyo 2020, CALENDARIO ITALIA beach ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia per il torneodialle Olimpiadi di. L’Italia scenderà sulla sabbia giapponese con Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che dopo le vicissitudini degli ultimi anni sono pronte a giocare i loro primi Giochi insieme. Prima esperienza a cinque cerchi per Orsi Toth, che potrà affidarsi alla più esperta Menegatti, olimpica già a Londra 2012 e Rio 2016. Le due classe ’90 vogliono giocarsi tutte le carte in un torneo che non vede una vera favorita., CALENDARIO ITALIA...

Advertising

Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Adnkronos : Positivi al #Covid altri quattro residenti del Villaggio Olimpico, tra cui i due atleti. #Tokyo 2020 - HuffPostItalia : Anni fa derise l'Olocausto, licenziato direttore della cerimonia di Tokyo 2020 - GiulioRaggio : RT @ilmarziano1: Tokyo 2020, manga poco all'apertura. I Giochi si faranno nonostante un fuji fuji di sponsor, non si può fare harakiri mand… - aleraimondii : RT @Eurosport_IT: La nostra Fede è cattivissima! ???? Le parole di Malagò ?? -