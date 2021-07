Tokyo 2020, basket. Petrucci: “Contento solo se vinciamo, Olimpiadi diverse ma affascinanti” (Di giovedì 22 luglio 2021) “I Giochi Olimpici sono qualcosa di esaltante, un’emozione difficilmente ripetibile in altre manifestazioni. Che risultato mi renderebbe felice? Sono Contento solo se si vince. Poi dobbiamo dire che è importante partecipare, ma oggi bisogna dire che vogliamo vincere”. Queste le parole del presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, in un’intervista concessa all’Italpress subito dopo essere sbarcato in Giappone per le Olimpiadi di Tokyo 2020: “Saranno Olimpiadi diverse e difficili ma sempre affascinanti. E’ sempre ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “I Giochi Olimpici sono qualcosa di esaltante, un’emozione difficilmente ripetibile in altre manifestazioni. Che risultato mi renderebbe felice? Sonose si vince. Poi dobbiamo dire che è importante partecipare, ma oggi bisogna dire che vogliamo vincere”. Queste le parole del presidente della Feder, Gianni, in un’intervista concessa all’Italpress subito dopo essere sbarcato in Giappone per ledi: “Sarannoe difficili ma sempre. E’ sempre ...

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - fattoquotidiano : Tokyo 2020, il direttore della cerimonia rimosso dall’incarico alla vigilia delle Olimpiadi: “Fece battute antisemi… - infoitsport : Tokyo 2020, le Olimpiadi in diretta tv in chiaro: tutti i programmi della RAI - STnews365 : Tokyo 2020: il team Fiji arriva in Giappone su un cargo carico di pesce La squadra olimpica del Pacifico, secondo q… -