Tokyo 2020, basket. Gallinari: "Qui per vivere il mio sogno" (VIDEO) (Di giovedì 22 luglio 2021) "Quando ci sei devi provarci", parola di Danilo Gallinari. Il cestista azzurro si è unito al gruppo che poche settimane fa ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, battendo la Serbia a casa sua contro ogni pronostico. Il sogno a cinque cerchi si sta per realizzare e gli uomini di Meo Sacchetti non vogliono porsi limiti. "Io sono qui per vivere il mio sogno" ammette l'ala di Atlanta, che sull'assenza di Belinelli e Datome dice: "Con Beli e Gigi siamo compagni da quando eravamo giovani. Spiace non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni ma se non sono ...

