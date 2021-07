Tokio 2020: bufera social e accuse a Vanessa Ferrari, cosa è successo (Di giovedì 22 luglio 2021) Vanessa Ferrari è pronta per la sua quarta Olimpiade, quella di Tokyo 2021. A rovinare l’emozione ecco che, a un giorno dalla cerimonia di apertura, si ritrova al centro di una bufera social. I fan di Simone Biles, la ginnasta statunitense campionessa olimpica ai Giochi di Rio 2016 e cinque volte campionessa del mondo all-around, si sono scatenati contro l’azzurra, attribuendole una frase razzista mai pronunciata da lei. Per unire i tasselli del puzzle bisogna tornare al lontano 2013, quando le ginnaste si trovavano ad Anversa per i Mondiali. “La prossima volta ci dipingeremo la nostra pelle di nero così da poter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)è pronta per la sua quarta Olimpiade, quella di Tokyo 2021. A rovinare l’emozione ecco che, a un giorno dalla cerimonia di apertura, si ritrova al centro di una. I fan di Simone Biles, la ginnasta statunitense campionessa olimpica ai Giochi di Rio 2016 e cinque volte campionessa del mondo all-around, si sono scatenati contro l’azzurra, attribuendole una frase razzista mai pronunciata da lei. Per unire i tasselli del puzzle bisogna tornare al lontano 2013, quando le ginnaste si trovavano ad Anversa per i Mondiali. “La prossima volta ci dipingeremo la nostra pelle di nero così da poter ...

