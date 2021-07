Tiro con l’arco | Olimpiadi Tokyo | programma ranking round | orari | tv | streaming 23 luglio Tutti gli italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 luglio 2021) Giornata di vigilia per gli atleti azzurri impegnati nelle competizioni diconai Giochi Olimpici di2021. Domani, venerdì 23, il parco di Yumenoshima ospiterà il(prima femminile e poi maschile), primo atto ufficiale del torneo già determinante per la composizione dei tabelloni a eliminazione diretta e per l’accesso alla fase finale della prova a coppie miste. Italia protagonista dunque dalle ore 9 locali (le 2 della notte nel Bel Paese) con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, chiamate ad una buona prestazione per avere sulla carta ...