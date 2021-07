Tiro con l’arco, le dichiarazioni delle azzurre prima del ranking round alle Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 23 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle 72 frecce di ranking round femminile di Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con il programma di giornata che si aprirà ufficialmente alle ore 2 della notte italiana (le 9 del mattino in Giappone). Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalle nostre tre rappresentanti e dai coach azzurri al sito federale alla vigilia della competizione odierna. LUCILLA BOARI: “In questa settimana dovevamo ambientarci, assorbire il fuso orario e conoscere bene le condizioni di gara. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista72 frecce difemminile diconai Giochi Olimpici di2021, con il programma di giornata che si aprirà ufficialmenteore 2 della notte italiana (le 9 del mattino in Giappone). Di seguito lerilasciate dnostre tre rappresentanti e dai coach azzurri al sito federale alla vigilia della competizione odierna. LUCILLA BOARI: “In questa settimana dovevamo ambientarci, assorbire il fuso orario e conoscere bene le condizioni di gara. Il ...

