Ti mangio il cuore: Elodie debutta come attrice protagonista (Di giovedì 22 luglio 2021) Elodie Debutto al cinema per Elodie. La cantante romana sarà infatti la protagonista del film Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa. Tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta, il racconto si concentrerà sulla cruenta faida tra due famiglie: i Romito e i Li Bergolis, esponenti della Società foggiana e dei Montanari del Promontorio, le mafie italiane che comandano le terre dal Gargano a San Severo e da Manfredonia fino a Cerignola (con più di 360 delitti irrisolti dagli anni '70 ad oggi). Il film firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, vedrà anche la collaborazione di Rai Cinema.

