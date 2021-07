The Green Knight: annullata l'uscita nel Regno Unito a causa dell'aumento dei positivi al COVID (Di giovedì 22 luglio 2021) L'uscita nelle sale britanniche del film The Green Knight è stata cancellata a causa dell'aumento dei casi di positività al COVID. L'uscita di The Green Knight nel Regno Unito è stata cancellata a poche settimane dal debutto nelle sale britanniche previsto per il 6 agosto. Entertainment Film Distributors non ha per ora annunciato quando dovrebbe arrivare nei cinema mentre continuano ad aumentare i casi di positività al COVID e si sta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) L'nelle sale britanniche del film Theè stata cancellata adei casi dità al. L'di Thenelè stata cancellata a poche settimane dal debutto nelle sale britanniche previsto per il 6 agosto. Entertainment Film Distributors non ha per ora annunciato quando dovrebbe arrivare nei cinema mentre continuano ad aumentare i casi dità ale si sta ...

Advertising

emenietti : 'green pass, tutte le ipotesi' is the new 'nuovo dpcm cosa dice la bozza', e intanto se ne vanno le giornate - the_dragos : RT @ELiberati: Con la scusa della privacy Landini é contro il green-pass per l'ingresso al lavoro. I contrari sono soprattutto quelli che n… - plums_the : RT @RadioSavana: Torino in massa contro passaporto sanitario: 'No green pass!' La libertà non va chiesta, va presa! - ghioldip : RT @mara06844397: Green pass: the new contrassegno nazista… - the_dragos : RT @raffaellapaita: Piena solidarietà a @GiovanniToti per la valanga di insulti e minacce che sta ricevendo dai No Vax. Un tale clima d’od… -