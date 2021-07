Tesei | Governo ha cercato compromesso

(Di giovedì 22 luglio 2021) "Ilha accolto in parte le richieste avanzate dalla Regioni, cercando untra quanto proposto dal Cts e dalla Conferenza delle Regioni": a dirlo è la presidente della Regione Umbria ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesei Governo

"Abbiamo fatto - ha sottolineato- proposte molto ragionevoli e quindi adesso vediamo che cosa deciderà il". La presidente umbra si è fatta portavoce, insieme alle regioni più piccole, "...Sul green pass "la linea del Governo non trova totalmente d'accordo le Regioni". A dirlo è la presidente umbra Donatella Tesei. (ANSA)