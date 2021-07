Terremoto al centro dell’Italia: la scossa mette in ansia tutti (Di giovedì 22 luglio 2021) Una forte scossa di Terremoto poco fa ha messo in allarme il centro dell’Italia. ansia tra la popolazione dopo il sisma di qualche giorno fa. TerremotoSolo una settimana fa vi avevamo raccontato di una scossa di Terremoto abbastanza intensa nel centro dell’Italia. Poco fa un nuovo sisma ha colpito Massa Martana, in provincia di Perugia. La profondità dell’evento tellurico in questione è di 8 Km, di 3.5 invece la magnitudo. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Il cuore ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) Una fortedipoco fa ha messo in allarme iltra la popolazione dopo il sisma di qualche giorno fa.Solo una settimana fa vi avevamo raccontato di unadiabbastanza intensa nel. Poco fa un nuovo sisma ha colpito Massa Martana, in provincia di Perugia. La profondità dell’evento tellurico in questione è di 8 Km, di 3.5 invece la magnitudo. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Il cuore ...

