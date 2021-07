Tennis | Tokyo 2020 | tabellone doppio femminile | nessuna italiana al via

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ildelalle Olimpiadi di, ormai prossime al via ufficiale. Sono 32 le coppie iscritte, con l’Italia purtroppo assente dal momento che per motivi di ranking le azzurre presenti a(Paolini, Giorgi, Errani) non hanno potuto formare una coppia. A guidare il seeding sono le ceche Krejcikova/Siniakova, mentre nella parte bassa delci sono le giocatrici di casa Aoyama/Shibahara. Tra le migliori singolariste da segnalare la presenza di Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Karolina Pliskova e Garbine Muguruza. Di seguito il ...

Advertising

InteBNLdItalia : I nostri azzurri sono arrivati a #Tokyo2020! Musetti e Fognini hanno testato la superficie dell'Ariake Tennis Park… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis Sorteggiato il tabellone del doppio femminile, ecco tutti gli accoppiamenti: #Italia purtroppo a… - sportface2016 : #Tokyo2020, ecco il tabellone del doppio maschile: al via #Musetti/#Sonego - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tennis, ecco il tabellone singolare femminile: al via Giorgi, Errani e Paolini. Barty testa di serie… - sportface2016 : Sorteggiato il tabellone del singolare maschile di #tennis: tre italiani ai nastri di partenza #Tokyo2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Tokyo

OA Sport

La romagnola, pronta a disputare in quel dila sua quarta Olimpiade in carica, è l'ultima tennista qualificata direttamente per il main draw newyorchese. Nona delle escluse invece Elisabetta Cocciaretto, che può quindi ancora sperare di ...' A livello personale, i Giochi disono significativi. Il mio obiettivo è provare a vincere una medaglia - dichiara il due volte vincitore di Wimbledon - Idealmente una d'oro per il mio paese. ...Olimpiadi Tokyo 2020, tennis: il tabellone completo del torneo di doppio femminile, prime teste di serie le ceche Krejcikova/Siniakova ...Ecco il tabellone del doppio maschile valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. In Giappone tutto pronto per il torneo a cinque cerchi con l’Italia che può schierare una coppia, ovvero quella formata ...