Tennis, Olimpiadi Tokyo: tabellone doppio maschile. Italia con Musetti-Sonego (Di giovedì 22 luglio 2021) Saranno Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego ad affrontare le difficoltà del torneo olimpico di Tennis nel doppio. I due azzurri, vista anche le defezione dell’ultimo secondo di Matteo Berrettini, saranno l’unica coppia del Bel Paese presente in tabellone. Un duo che si è, nei fatti, composto in questa circostanza e sulle cui possibilità ci sono tanti punti interrogativi. Il loro esordio sarà contro gli spagnoli Andújar/Carballés Baena e non sarà semplice per le qualità degli iberici. Un percorso, c’è da dire, da subito complicato perché in caso di successo contro i Tennisti citati i prossimi ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Saranno Lorenzoe Lorenzoad affrontare le difficoltà del torneo olimpico dinel. I due azzurri, vista anche le defezione dell’ultimo secondo di Matteo Berrettini, saranno l’unica coppia del Bel Paese presente in. Un duo che si è, nei fatti, composto in questa circostanza e sulle cui possibilità ci sono tanti punti interrogativi. Il loro esordio sarà contro gli spagnoli Andújar/Carballés Baena e non sarà semplice per le qualità degli iberici. Un percorso, c’è da dire, da subito complicato perché in caso di successo contro iti citati i prossimi ...

