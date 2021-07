Tennis, Olimpiadi Tokyo: tabellone doppio femminile. L’Italia non sarà presente (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ stato sorteggiato il tabellone del doppio femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Purtroppo non ci sarà una coppia italiana, con le azzurre che saranno protagoniste solo in singolare. Un torneo avvincente con molte coppie che possono ambire alla medaglia. Favorite numero uno le ceche Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, che si presentano a Tokyo con l’obiettivo di mettersi al collo la medaglia d’oro. Le numero due del seeding saranno le giapponesi Aoyama/Shibahara, mentre le tre le olandesi Bertens/Schuurs, ma è la coppia americana (testa di serie numero quattro) composta ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ stato sorteggiato ildelalledi. Purtroppo non ciuna coppia italiana, con le azzurre che saranno protagoniste solo in singolare. Un torneo avvincente con molte coppie che possono ambire alla medaglia. Favorite numero uno le ceche Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, che si presentano acon l’obiettivo di mettersi al collo la medaglia d’oro. Le numero due del seeding saranno le giapponesi Aoyama/Shibahara, mentre le tre le olandesi Bertens/Schuurs, ma è la coppia americana (testa di serie numero quattro) composta ...

