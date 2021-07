Tennis Olimpiadi Tokyo, Novak Djokovic: “E’ strano non vedere Nadal e Federer. Qui inseguo la storia” (Di giovedì 22 luglio 2021) Novak Djokovic arriva alle Olimpiadi di Tokyo da grande favorito. Il campione serbo sarà l’uomo da battere e per lui conquistare l’oro non significherebbe vincere la medaglia più prestigiosa, ma farlo nello stesso anno del Grande Slam, impresa riuscita solo a Steffi Graff. “Non parlo regolarmente con Steffi, ma sarei felice di sapere come ci è riuscita. Ho il massimo rispetto per lei, per il segno indelebile che ha lasciato nella storia del Tennis. Non pensavo possibile che qualcuno potesse anche solo avvicinare la sua impresa, invece è diventato realistico, è diventato un mio obiettivo. ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)arriva alledida grande favorito. Il campione serbo sarà l’uomo da battere e per lui conquistare l’oro non significherebbe vincere la medaglia più prestigiosa, ma farlo nello stesso anno del Grande Slam, impresa riuscita solo a Steffi Graff. “Non parlo regolarmente con Steffi, ma sarei felice di sapere come ci è riuscita. Ho il massimo rispetto per lei, per il segno indelebile che ha lasciato nelladel. Non pensavo possibile che qualcuno potesse anche solo avvicinare la sua impresa, invece è diventato realistico, è diventato un mio obiettivo. ...

