Tennis | Olimpiadi Tokyo | la prima esperienza di Lorenzo Musetti in sostituzione di Jannik Sinner

Lorenzo Musetti è pronto a fare il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo. Il giovane azzurro prenderà il posto di Jannik Sinner che dopo settimane caratterizzate da alti e bassi ha preferito, d'accordo con il suo staff, di prendersi una pausa e lavorare sugli aspetti da migliorare del suo gioco. Il giovane toscano in questo 2021 si è messo in luce per le sue ottime prestazioni e per aver scalato il ranking fino alla posizione 61. Partendo dalla fantastica semifinale all'ATP 500 di Acapulco persa contro Stefanos Tsitsipas ma nello stesso torneo si è tolto la soddisfazione di battare un top-10

