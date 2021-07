Tennis, Olimpiadi Tokyo: il tabellone di Camila Giorgi, Sara Errani e Jasmine Paolini (Di giovedì 22 luglio 2021) Non è stato un sorteggio fortunato per l’Italia quello del torneo di singolare femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le tre azzurre presenti nel main draw (Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani) hanno pescato tutte delle teste di serie e, dunque, non avranno un cammino facile fin dal primo turno. Giorgi rappresenta probabilmente la miglior carta che l’Italia può giocarsi al femminile in queste Olimpiadi. Sul cemento giapponese la marchigiana può essere una mina vagante, ma, come detto, l’esordio non sarà dei più ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Non è stato un sorteggio fortunato per l’Italia quello del torneo di singolare femminile alledi. Le tre azzurre presenti nel main draw () hanno pescato tutte delle teste di serie e, dunque, non avranno un cammino facile fin dal primo turno.rappresenta probabilmente la miglior carta che l’Italia può giocarsi al femminile in queste. Sul cemento giapponese la marchigiana può essere una mina vagante, ma, come detto, l’esordio non sarà dei più ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - zazoomblog : Tennis Olimpiadi Tokyo: la prima esperienza di Lorenzo Musetti in sostituzione di Jannik Sinner - #Tennis… - SimoneMoriOff : #Tennis : #Fognini contro il giapponese #Sugita, #Musetti contro l’australiano #Millman e #Sonego contro un altro g… -