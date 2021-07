Tennis, calendario Olimpiadi 24 luglio: orari, programma, tv, italiani in campo (Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato 24 luglio inizieranno i tornei di Tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si parte subito con i due tabelloni di singolare (maschile e femminile) e scenderanno subito in campo ben quattro italiani in una giornata decisamente ricca. Il primo italiano a esordire in questa rassegna a cinque cerchi sarà Lorenzo Musetti, il quale aprirà il programma sul campo 9 alle ore 04.00. Il toscano incrocerà l’ostico John Millman in un match subito esigente per il giovane azzurro. Lorenzo Sonego calcherà il campo 1, impegnato in un incrocio da non sottovalutare col ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato 24inizieranno i tornei dialledi Tokyo 2021. Si parte subito con i due tabelloni di singolare (maschile e femminile) e scenderanno subito inben quattroin una giornata decisamente ricca. Il primo italiano a esordire in questa rassegna a cinque cerchi sarà Lorenzo Musetti, il quale aprirà ilsul9 alle ore 04.00. Il toscano incrocerà l’ostico John Millman in un match subito esigente per il giovane azzurro. Lorenzo Sonego calcherà il1, impegnato in un incrocio da non sottovalutare col ...

Advertising

cagedbirds_ : se ci penso mi fa innervosire il fatto che per me questo doveva essere un anno incredibile per il tennis, tra le ol… - Maiosopraosotto : #Tokyo2020: - 7 alla #CerimoniadiApertura delle #Olimpiadi di #Tokyo. Le ultime #news e il #calendario degli… - GQitalia : Dopo la finale di Wimbledon non vediamo l'ora di rivederlo in campo! #matteoberrettini #tennis #GQsports - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2021, Tennis quando? Calendario, programma e partecipanti italiani -