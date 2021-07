Temptation Island 9, due protagonisti avvistati a Roma in compagnia di tante ragazze… ma senza le fidanzate! (Foto) (Di giovedì 22 luglio 2021) Tra i protagonisti di questa edizione di Temptation Island ci sono sicuramente Tommaso Eletti e Alessandro Autera. Se il primo è uscito dal programma separato dall’ormai ex compagna Valentina Nulli Augusti, il secondo è ancora nel villaggio. I due ragazzi sono stati beccati insieme in un bar a Ponte Milvio, immortalati in alcuni scatti da una telespettatrice del programma. Le Foto sono state poi girate a Deianira Marzano che ha pubblicato il tutto sulle storie di Instagram. Dagli screen dell’Influencer, la ragazza che ha avvistato i due volti del docu-reality avrebbe scritto: Tommaso e Alessandro di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 luglio 2021) Tra idi questa edizione dici sono sicuramente Tommaso Eletti e Alessandro Autera. Se il primo è uscito dal programma separato dall’ormai ex compagna Valentina Nulli Augusti, il secondo è ancora nel villaggio. I due ragazzi sono stati beccati insieme in un bar a Ponte Milvio, immortalati in alcuni scatti da una telespettatrice del programma. Lesono state poi girate a Deianira Marzano che ha pubblicato il tutto sulle storie di Instagram. Dagli screen dell’Influencer, la ragazza che ha avvistato i due volti del docu-reality avrebbe scritto: Tommaso e Alessandro di ...

