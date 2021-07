Tempesta d'amore, anticipazioni 22 luglio: paura al Fürstenhof (Di giovedì 22 luglio 2021) Per Christoph e Maja saranno ore di grande angoscia e paura, come attestano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 22 luglio. Entrambi, infatti, saranno molto preoccupati per Selina che è andata a fare un'escursione a cavallo da sola e non ha fatto più rientro alle scuderie. Christoph sarà in forte apprensione soprattutto dopo aver constatato che il cavallo con cui la donna era uscita ha fatto ritorno da solo. Immediatamente, quindi, scatteranno le ricerche della Von Thalheim che, nel frattempo, ha avuto un malore proprio durante la sua passeggiata. A provocare il suo malessere è stata ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 luglio 2021) Per Christoph e Maja saranno ore di grande angoscia e, come attestano ledid'di oggi, giovedì 22. Entrambi, infatti, saranno molto preoccupati per Selina che è andata a fare un'escursione a cavallo da sola e non ha fatto più rientro alle scuderie. Christoph sarà in forte apprensione soprattutto dopo aver constatato che il cavallo con cui la donna era uscita ha fatto ritorno da solo. Immediatamente, quindi, scatteranno le ricerche della Von Thalheim che, nel frattempo, ha avuto un malore proprio durante la sua passeggiata. A provocare il suo malessere è stata ...

