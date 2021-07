Taranto, bimbo di cinque anni morto di cancro al cervello: chiesto risarcimento di 25 milioni di euro Istanza dei genitori di Lorenzo Zaratta nei confronti dell'ex Ilva (Di venerdì 23 luglio 2021) Di Francesco Santoro: La famiglia di Lorenzo Zaratta, il bambino di Taranto deceduto nel 2014 a causa di un tumore al cervello all’età di 5 anni, ha chiesto 25 milioni di euro a titolo di risarcimento nei confronti dell’ex Ilva. L’Istanza è stata presentata nel corso dell’udienza preliminare svoltasi oggi davanti al gup del tribunale della città ionica. L'articolo Taranto, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Di Francesco Santoro: La famiglia di, il bambino dideceduto nel 2014 a causa di un tumore alall’età di 5, ha25dia titolo dinei’ex. L’è stata presentata nel corso’udienza preliminare svoltasi oggi davanti al gup del tribunalea città ionica. L'articolo, ...

