Tanti romanzi per bambini e ragazzi da leggere sotto l’ombrellone (Di giovedì 22 luglio 2021) I romanzi e l’estate vanno proprio d’accordo. Quando si è piccoli, ancora di più. Chi non ricorda i lunghi pomeriggi passati sotto l’ombrellone con un bel libro da finire, o le attese per la cena riempite da pagine e pagine di storie? La stagione calda è anche questo: tre mesi dorati senza grandi obblighi scolastici, in cui le ore appaiono moltissime e la pila dei titoli letti cresce sempre più sul comodino. Anche quest’anno l’estate offre a bambine e bambini, ragazze e ragazzi il tempo e lo spazio mentale per leggere ancora di più e con maggior dedizione. Anche ai genitori, ovviamente: ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) Ie l’estate vanno proprio d’accordo. Quando si è piccoli, ancora di più. Chi non ricorda i lunghi pomeriggi passaticon un bel libro da finire, o le attese per la cena riempite da pagine e pagine di storie? La stagione calda è anche questo: tre mesi dorati senza grandi obblighi scolastici, in cui le ore appaiono moltissime e la pila dei titoli letti cresce sempre più sul comodino. Anche quest’anno l’estate offre a bambine e, ragazze eil tempo e lo spazio mentale perancora di più e con maggior dedizione. Anche ai genitori, ovviamente: ...

