Tancred sta male? Parole preoccupanti, l’indizio sui social (Di giovedì 22 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tancredi continua a spiazzare tutti, su Twitter il suo sfogo non passa inosservato: scopriamo che cosa è successo. E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantante ha fatto parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa. Non è riuscito a raggiungere la finale ma il suo successo Leggi su youmovies (Di giovedì 22 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.i continua a spiazzare tutti, su Twitter il suo sfogo non passa inosservato: scopriamo che cosa è successo. E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantante ha fatto parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa. Non è riuscito a raggiungere la finale ma il suo successo

Advertising

ariannamaz : @Tancred_i Tancredi non ascoltare la voce del male che ti schiaccia a terra, cerca le tracce di amore nella tua vit… - rainonmega : @chiaraiannuzzi @Tancred_i Ah quindi una persona non può avere un momento di sconforto o pensarla cosi perché c’è c… - tanc7evennn : RT @AkaMoonx: @ARajnoldi @Tancred_i Voglio un signor Alberto che mi consola quando sto giù di morale, tipo in questo periodo... Parlando se… - AkaMoonx : @ARajnoldi @Tancred_i Voglio un signor Alberto che mi consola quando sto giù di morale, tipo in questo periodo... P… - gaiafanciullin1 : @Tancred_i capisco pienamente quella sensazione quasi di vuoto, cercando di capire cosa sta accadendo dentro ma sen… -