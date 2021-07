Taekwondo | Olimpiadi Tokyo | il tabellone di Vito Dell’Aquila nei -58 kg Subito un ottavo duro

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sabato 24 luglio l’Italia deltornerà alledopo un’assenza di 9 anni. L’onore toccherà a, qualificatosi per i Giochi diin virtù del piazzamento nel ranking mondiale. Il 20enne di Mesagne, stessa località del campione olimpico Carlo Molfetta, è accreditato della seconda testa di serie. Ilè composto da 16 atleti, dunque si comincerà direttamente dagli ottavi di finale.esordirà contro l’ungherese Omar Salim, 18enne figlio d’arte che quest’anno si è laureato campione d’Europa nella categoria non olimpica dei ...

Sabato 24 luglio l'Italia del taekwondo tornerà alle Olimpiadi dopo un'assenza di 9 anni. L'onore toccherà a Vito Dell'Aquila, qualificatosi per i Giochi di Tokyo in virtù del piazzamento nel ranking ...
Roma, 20 luglio 2021 - Italia a caccia del record di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La comitiva azzurra di 384 atleti è pronta a mettersi in marcia per superare il record storico del medaglier ...