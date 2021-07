Taekwondo, Olimpiadi Tokyo: i favoriti gara per gara. Dell’Aquila e Alessio provano a stupire (Di giovedì 22 luglio 2021) L’inizio delle Olimpiadi di Tokyo è sempre più vicino e con esso anche il programma relativo al Taekwondo che quest’anno, a differenza delle ultime edizioni, è stato inserito nell’agenda di gare della prima settimana dei Giochi. Otto categorie di peso, quattro al maschile e quattro al femminile, trentadue medaglie in palio (8 ori, 8 argenti, 16 bronzi) e il sogno per tutti i Taekwondoka di arrampicarsi fino alla gloria. L’Italia dal canto suo porta due rappresentanti sul tatami: Vito Dell’Aquila (-58 kg) e Simone Alessio (-80kg), con l’obiettivo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) L’inizio dellediè sempre più vicino e con esso anche il programma relativo alche quest’anno, a differenza delle ultime edizioni, è stato inserito nell’agenda di gare della prima settimana dei Giochi. Otto categorie di peso, quattro al maschile e quattro al femminile, trentadue medaglie in palio (8 ori, 8 argenti, 16 bronzi) e il sogno per tutti ika di arrampicarsi fino alla gloria. L’Italia dal canto suo porta due rappresentanti sul tatami: Vito(-58 kg) e Simone(-80kg), con l’obiettivo di ...

