Tabellone Atp Los Cabos 2021 | Norrie prima testa di serie | c’è Seppi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di Los, evento messicano in programma da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Cameronguida il seeding caratterizzato dalla presenza di John Isner, big server che potrà impensierire qualsivoglia avversario sul veloce. Tra i super servitori rispondono all’appello anche Taylor Fritz e Sam Querrey, rispettivamentedinumero 3 e 4. Andreasè l’unico tennista azzurro in main draw e affronterà Alex Bolt all’esordio; di seguito tutti gli accoppiamenti, aggiornati turno per turno.ATP ...

Marco Cecchinato ha salutato l'250 di Umago 2021 agli ottavi di finale, sconfitto per mano di Damir Dzumhur per 6 - 3, 6 - 1 . ... ILIL MONTEPREMIStefano Travaglia sfiderà Albert Ramos - Vinolas ai quarti di finale dell'250 di Umago 2021 , dopo aver superato brillantemente i primi due turni. Percorso croato sin qui ... ILIL ...Si riduce la pattuglia italiana al Croatia Open: vince Travaglia su Taberner, un ottimo Dzumhur batte Cecchinato. Giovedì in campo Mager (da favorito) ...Nella sua annata peggiore da tempo la Francia rialza la testa almeno per un giorno a Gstaad con le vittorie di Rinderknech e Garìn ...