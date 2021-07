Supernova | Freaks Out e il nuovo film di Lillo e Greg | ecco il listino 2021 2022 di Lucky Red!

(Di giovedì 22 luglio 2021)Red presenta il suoper la stagione cinematografica: una programmazione ricca di pellicole internazionali, attesiitaliani e progetti incentrati su personaggi di spicco della storia recente. Dopo mesi di sale chiuse, le persone hanno voglia di tornare al cinema eRed risponde a questa esigenza con unper la stagione cinematograficaricchissimo di proposte italiane e straniere. Tra i titoli in programma troviamo opere di registi del calibro di Sean Penn, Park Chan-Wook, Luca Guadagnino e ...

