Superbonus con troppi vincoli: rinunciano 9 milioni di famiglie (Di giovedì 22 luglio 2021) In oltre un anno dalla sua nascita e a metà della sua vita potenziale, almeno sulla carta, il Superbonus 110% ha speso meno del 20% della sua dote da 18 miliardi e ha perso l?80% dei... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 luglio 2021) In oltre un anno dalla sua nascita e a metà della sua vita potenziale, almeno sulla carta, il110% ha speso meno del 20% della sua dote da 18 miliardi e ha perso l?80% dei...

Advertising

carlosibilia : Concordo con Conte il #M5S dovrà essere compatto. Non possiamo accettare che alcune nostre riforme vengano cancella… - carlosibilia : I nuovi dati Enea confermano che i lavori presso edifici condominiali sono raddoppiati da maggio a giugno, con 3 mi… - M5S_Europa : I costi della transizione ambientale non devono ricadere sui #cittadini. I settori coinvolti devono essere aiutati… - Qualenergiait : Nella conversione del dl Semplificazioni-Pnrr, tante novità per rinnovabili e Superbonus: il testo con le modifiche… - RassegnaZampa : #Superbonus con troppi vincoli: rinunciano 9 milioni di famiglie -