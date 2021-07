Sulla Stazione Spaziale arriva il braccio robotico europeo ERA (Di giovedì 22 luglio 2021) È stato lanciato un razzo Proton verso la Stazione Spaziale Internazionale contenente il nuovo braccio robotico europeo ERA Sulla Stazione Spaziale è in arrivo il nuovo braccio robotico europeo ERA a bordo di un razzo Proton partito da una base russa in Kazakistan. Si tratta di una prima volta per un prodotto europeo a bordo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 luglio 2021) È stato lanciato un razzo Proton verso laInternazionale contenente il nuovoERAè in arrivo il nuovoERA a bordo di un razzo Proton partito da una base russa in Kazakistan. Si tratta di una prima volta per un prodottoa bordo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

_lubeck : RT @malintenzionato: ma perché questa notizia non è la PRIMA notizia sulla hompe page di @repubblica? Strage di Bologna, l'ex moglie smon… - PazzoPerDomani : RT @luigibignami: 'La Russia lancia un enorme modulo scientifico Nauka sulla stazione spaziale dopo anni di ritardi' - dattero78 : E' possibile avere qualche aggiornamento sulla stazione FL1 PIGNETO? Nodo fondamentale tra #metroC e #FSPigneto Gr… - Spreciso : RT @malintenzionato: ma perché questa notizia non è la PRIMA notizia sulla hompe page di @repubblica? Strage di Bologna, l'ex moglie smon… - Petartrzz : RT @malintenzionato: ma perché questa notizia non è la PRIMA notizia sulla hompe page di @repubblica? Strage di Bologna, l'ex moglie smon… -