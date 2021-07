Sulla scuola | per ora | nessun obbligo «Vaccinarsi entro il 20 agosto»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 22 luglio 2021) Invece di ricordare come il pasticcio su Astrazeneca, inizialmente destinato al personale scolastico e poi vietato, abbia bloccato per mesi il completamento della vaccinazione, è scattata la caccia a chi tra i docenti e Ata non intenderebbe farsi vaccinare. Ieri il generale degli alpini Francesco Figliuolo ha ribadito con toni impositivi quanto già scritto il 25 giugno scorso e ha chiesto l’elenco di tutti coloro che tra il personale scolastico non possono o non voglionoil 20. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.