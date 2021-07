"Sulla Giustizia i ministri M5s possono dimettersi" Il destino del Governo Draghi nelle mani di Conte (Di venerdì 23 luglio 2021) Se non ci saranno miglioramenti alla riforma, l'ipotesi di togliere il sostegno sarebbe "da valutare insieme a Conte", spiega la ministra Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 23 luglio 2021) Se non ci saranno miglioramenti alla riforma, l'ipotesi di togliere il sostegno sarebbe "da valutare insieme a", spiega la ministra Segui su affaritaliani.it

Advertising

NicolaMorra63 : #Cartabia ha chiesto di porre la questione di fiducia sulla riforma della giustizia da lei proposta. CVD. Come Vole… - davidefaraone : Spero che Letta quando discute con Conte di accordi elettorali per suppletive ed amministrative sappia tenere al ri… - stanzaselvaggia : L’assessore della Lega a Voghera è un ottimo testimonial per il referendum Lega sulla giustizia: chi sbaglia paga, senza inutili lungaggini. - MichelaRoi : RT @marcocobianchi: Ricapitolando: niente patrimoniale (in c... a Letta), sì al green pass (in c... a Salvini), fiducia sulla giustizia (in… - Frances37499136 : @giorgio_gori Lo dica ai ministri dei 5s che minacciano di dimettersi sulla riforma della giustizia -