Stuprò la cuoca nella scuola | incastrato il nigeriano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Arrestato il 27enne di origini nigeriane che lo scorso 11 maggio entrò in unadel Torrino eladella mensa. Tradito da un'impronta lasciata su una bottiglia di liquore

... che si era introdotto nella scuola e aveva prima rapinato e poi stuprato ladella mensa. La vittima venne sorpresa in pieno giorno, mentre era al lavoro. Dopo essersi introdotto furtivamente ...Uno stupro in una scuola , vittima unadella mensa. Fu una giornata terribile quella dell'11 maggio scorso al Torrino. Finalmente l'autore dello stupro è in carcere: a incastrare Ernest Gabriel , 27enne nigeriano, è stata un'impronta ...