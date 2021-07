Stupro brutale in una mensa a scuola Chi è la bestia | dettagli orribili | sconcerto a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Violenza sessuale in una. Il caso che aveva sconvoltoè finalmente all'epilogo: a due mesi dai fatti accaduti lo scorso 11 maggio in unaprivata al Torrino, è finito in carcere il responsabile, un 27enne nigeriano che si era introdotto nell'istituto e aveva aggredito una addetta alla. A incastrarlo una impronta lasciata su una bottiglia di liquore abbandonata in un capannone nell'area boschiva che circonda l'istituto privato "Santa Chiara", secondo quanto riporta il Tempo. Da settimane i poliziotti sospettavano dell'uomo e i risultati degli esami della ...