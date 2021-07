Strage Utoya, premier Norvegia: odio non resti incontrastato (Di giovedì 22 luglio 2021) 'L'odio non può restare incontrastato': lo ha detto il premier della Norvegia, Erna Solberg, durante una cerimonia di commemorazione nel 10mo anniversario della Strage di Utoya. Quel giorno, il 22 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) 'L'non può restare': lo ha detto ildella, Erna Solberg, durante una cerimonia di commemorazione nel 10mo anniversario delladi. Quel giorno, il 22 ...

Advertising

raelmc1 : RT @gadlernertweet: Vi ricordo che anche Luca Traini, il giustiziere di Macerata, era iscritto alla Lega. Diciamo che in quel partito spara… - fabrizia_alb : RT @Deputatipd: Dieci anni fa a #Utoya con una terribile strage furono uccisi 69 giovani a un campo estivo laburista. È un dolore incancel… - galmaz71 : RT @gadlernertweet: Vi ricordo che anche Luca Traini, il giustiziere di Macerata, era iscritto alla Lega. Diciamo che in quel partito spara… - matavitatau : RT @gadlernertweet: Vi ricordo che anche Luca Traini, il giustiziere di Macerata, era iscritto alla Lega. Diciamo che in quel partito spara… - infoquotidiana : Strage di Utoya, 10 anni dopo -